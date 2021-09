IDI / Opération croissance externe de Newlife sur Consultime

Le Groupe Newlife, soutenu par l'IDI, élargit son savoir-faire sur le marché des services aux indépendants avec l'acquisition de Consultime, spécialiste des services IT auprès des grands comptes et des ESN. Cette acquisition permet à Newlife de compléter son offre de services et d'assoir sa position d'acteur de référence sur le marché des freelances.

Avec cette nouvelle intégration, le groupe Newlife se positionne sur un métier à la fois complémentaire de ses activités et au cœur de l'univers des indépendants. Le Groupe réalisera ainsi un chiffre d'affaires pro forma de plus de 300 millions d'euros en 2021, en croissance de +50% par rapport à 2020. Le Groupe continue à développer son leadership sur le marché en plein essor des services aux indépendants, qui représente aujourd'hui en France près de 3 millions de travailleurs.

Marco de Alfaro, Partner et membre du Comité Exécutif de l'IDI, rajoute : « Nous sommes très heureux de cette opération. Newlife complète son offre de services dans un secteur en pleine mutation et joue une nouvelle fois son rôle de consolidateur de marché. Avec une offre complémentaire du portage, NewLife exécute sa stratégie et poursuit son développement dynamique. D'autres opportunités de développement sont en cours d'étude. »