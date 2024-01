IDI : le groupe PLC acquiert Creapharm Cosmetics

(AOF) - Le Groupe PLC, soutenu par l'IDI et Stags, élargit son portefeuille de galéniques avec l’acquisition de Creapharm Cosmetics, spécialiste du façonnage de produits cosmétiques avec une expertise-reconnue dans le coulage à chaud et les protections solaires. Cette première acquisition structurante, quelques mois seulement après l’entrée au capital d’IDI, permet à PLC de compléter son offre produits et d’asseoir sa position d’acteur de référence sur le marché des CDMO à destination des marques de cosmétiques et de compléments alimentaires.

La famille Placet, actionnaire de Creapharm, réinvestit en qualité d'actionnaire minoritaire dans le nouvel ensemble.

Avec cette première intégration structurante, le groupe qui compte désormais près de 80 salariés, réalise ainsi un chiffre d'affaires pro forma de plus de 22 millions d'euros en 2023.

