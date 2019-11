IDI / hausse de l'ANR au 30 septembre 2019 : +3,41%

Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare : « L'IDI affiche une croissance de son ANR sur 9 mois de 3,41% et a connu un troisième trimestre opérationnellement très actif. En effet l'équipe d'investissement a accompagné l'intégration de 3 build-up (pour Dubbing Brothers, Ateliers de France et Groupe Orca) et l'entrée de 3 nouvelles participations (Groupe Label, Formalian et Newlife) au sein de notre portefeuille. Par ailleurs plusieurs nouveaux dossiers sont très avancés, dont certains pourraient se réaliser d'ici à la fin de l'année. L'IDI dispose, au 30 septembre 2019, d'une structure financière solide avec 480 millions d'euros de capitaux propres et 142 millions d'euros de capacité d'investissement. L'IDI entend continuer ses investissements sur le long terme dans de nouvelles sociétés et transformer ses participations en leaders européens voire mondiaux.»Au 30 septembre 2019, l'IDI dispose d'une trésorerie et d'actifs liquides de 142 M€ (tenant compte du dividende versé en juillet), traduisant la forte capacité d'investissement du Groupe.L'IDI poursuit sa volonté de générer sur le long terme un rendement attractif, supérieur aux indices boursiers et à celui des autres acteurs du secteur. L'IDI a ainsi fait bénéficier ses actionnaires d'un rendement annuel, dividendes réinvestis, de 15,68 % depuis son introduction en bourse en 1991, soit un multiple de 61,4 en 27 ans.