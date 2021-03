IDI / Freeteam : nouvelle croissance externe pour Newlife

Le Groupe Newlife poursuit, avec le soutien financier et stratégique de l'IDI, sa stratégie active de consolidation du marché des services aux indépendants avec l'acquisition de la société Freeteam, sa 3ème opération de croissance externe en moins de 24 mois.



Fondé en 2008 par Jean-Marc Bourguignon, le Groupe Freeteam est un acteur de référence de l'univers du portage salarial avec plus de 2 000 consultants portés depuis sa création, et un positionnement qui s'est récemment étendu sur l'intermédiation au travers de son activité de portage administratif.



Pour Marco de Alfaro, Partner d'IDI et Augustin Harrel-Courtès, Investment Director : « Nous sommes très heureux de cette nouvelle opération de croissance externe qui vient diversifier l'expertise de Newlife sur un vertical à forte valeur ajoutée, tout en adjoignant des effectifs très compétents au Groupe. Cette 3ème opération de build up en moins de 24 mois vient confirmer notre thèse d'investissement, soutenue par la grande qualité de l'équipe dirigeante de Newlife, quant à la consolidation du marché des services aux indépendants. Nous continuons pro activement l'étude de nouvelles opportunités d'acquisitions stratégiques pour le Groupe ».