IDI : Flex Composite Group acquiert Selcom, spécialiste des tissus multiaxiaux

Flex Composite Group (FCG, anciennement ORCA Développement), soutenu majoritairement par l’IDI et par Andera Partners en minoritaire, poursuit sa stratégie de croissance externe et renforce ses positions sur le marché des matériaux composites avancés en réalisant l’acquisition de Selcom, spécialiste des tissus multiaxiaux

Présent sur la conception, la fabrication et la distribution de (i) tissus enduits flexibles, (ii) films techniques et (iii) matériaux composites carbone, FCG renforce son positionnement d’acteur de référence sur ce troisième segment en réalisant l’acquisition de Selcom, société italienne réalisant près de 30 m€ de chiffre d’affaires, auprès de la famille fondatrice.



Pour Julien Bentz, Managing Partner de l’équipe d’investissement de l’IDI et Président du Conseil d’Administration de FCG : « L’acquisition de Selcom s’inscrit dans la stratégie ambitieuse portée par l’équipe de management visant à constituer un groupe unique dans les matériaux techniques avancés. Cette opération permet d’intégrer des savoir-faire complémentaires et de bénéficier de synergies fortes. En tant qu’actionnaire majoritaire, nous sommes fiers de les accompagner dans cette nouvelle étape pour FCG qui a quintuplé son EBITDA en 7 ans. Les opportunités de croissance externe sont nombreuses sur nos marchés de niches qui sont mondiaux. »