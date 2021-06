IDI / finalisation de la cession du groupe Alkan

L'IDI, Chevrillon, Armand Carlier et l'équipe de management annoncent ce jour la réalisation définitive de la cession du Groupe Alkan à HLD, conformément à l'accord ferme sous conditions suspensives signé le 4 mai.

Depuis son premier investissement en 2014, cette cession permet à l'IDI de matérialiser un multiple de 3,6x et un TRI de 30%. Cette performance montre que l'IDI a accompli sa mission en accompagnant le développement du groupe Alkan dans la durée.

Il en est de même pour les opérations réalisées en début d'année sur le capital de Winncare et Dubbing Brothers, qui ont permis également à l'IDI de réaliser des multiples de respectivement 3,3x et 3,9x.

L'IDI va ainsi disposer de moyens financiers renforcés pour continuer à soutenir sa dynamique d'investissement. Sur le premier semestre 2021, en plus de la cession d'Alkan, l'IDI a déjà annoncé 7 opérations avec la prise de participation dans Tuco Energie, la participation au SPAC DEE Tech dédié au secteur technologique, trois opérations de croissance externe pour Newlife, VoIP et Groupe Sarbacane et deux réinvestissements dans Winncare et Dubbing Brothers.