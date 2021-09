IDI élargit sa couverture analyse avec AlphaValue

L’IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, annonce à ses actionnaires qu’il a choisi le cabinet AlphaValue pour accompagner sa vie boursière, depuis le 24 septembre 2021.

L’analyse d’AlphaValue est disponible en anglais en suivant le lien : https://www.idi.fr/fr/investisseurs/action-idi. Une version française sera disponible dans les prochains jours.

Déjà suivi par la société de bourse Oddo BHF depuis plusieurs années, l’IDI étend ainsi sa couverture à un nouveau bureau d’analyse.



La liste d’analystes ci-dessus n’est établie que dans un but informatif et n’engage d’aucune manière les analystes ou les sociétés de recherches mentionnés. Veuillez noter que les options, estimations ou prévisions concernant la performance de l’IDI formulées par ces analystes ne sont relatives qu’à ces analystes et ne représentent d’aucune manière des opinions, estimations ou prévisions forumulées par l’IDI ou par sa direction. Par la référence faite à ces analystes ou l’éventuelle distribution de leurs opinions, l’IDI n’entend d’aucune manière s’engager sur le bien fondé de telles informations, conclusions ou recommandations.