IDI / Dubbing Brothers accélère son expansion internationale : 4 acquisitions au S1 2022

Ces quatre opérations de croissance externe illustrent les ambitions fortes de développement de Dubbing Brothers à l’international. Avec 120 studios en Europe et aux Etats-Unis, le groupe propose désormais à ses clients internationaux des contenus en 10 langues (français, italien, allemand, espagnol, anglais, suédois, danois, norvégien, finlandais et néerlandais) dans 9 pays, et entend poursuivre son expansion, en Asie et Amérique du Sud notamment, , tout en continuant d’investir dans ses capacités de doublage pour accompagner la forte croissance sur l’ensemble des géographies existantes.



Alexandre et Mathieu Taieb, co-Dirigeants de Dubbing Brothers, déclarent : « Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes d’AdHoc Studios, Sedif, Interopa et Eurotroll qui apporteront tout leur savoir-faire et leur expertise au sein du groupe Dubbing Brothers, et ravis d’annoncer l’ouverture de Dubbing Brothers Spain. »



Marco de Alfaro et Augustin Harrel-Courtès, respectivement Partner et Directeur Associé de l’IDI, commentent : « Ces quatre acquisitions s’inscrivent dans la stratégie de développement ambitieuse portée par Alexandre et Mathieu, visant à renforcer le positionnement d’acteur incontournable du doublage grâce à une offre multilingue de services premium. Nous sommes ravis de les épauler dans cette nouvelle étape du développement du groupe suite au réinvestissement de l’IDI à leurs côtés l’année dernière. »