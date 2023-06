IDI contrat cession FCG à Michelin

L’IDI et Andera Partners annoncent la conclusion d’un contrat de cession portant sur la totalité du capital de Flex Composite Group au groupe Michelin. La valeur d’entreprise s’élève à 700 millions d’euros. L’IDI et Andera Partners réalisent un multiple d’investissement supérieur à 12x sur cet investissement. L’opération, soumise à l’accord des autorités de la concurrence, devrait se réaliser au troisième trimestre 2023.



Julien Bentz, Managing Partner à l’IDI commente : « Depuis 2015, l’IDI a soutenu FCG dans l’accélération de son développement. Cet investissement illustre la stratégie de l’IDI visant à accompagner des PMEs et ETIs positionnées sur des marchés de niche en forte croissance pour en faire des leaders européens ou mondiaux. Nous sommes fiers d’annoncer l’adossement de FCG à un groupe industriel français d’envergure mondiale tel que Michelin, qui constitue un partenaire solide, offrant d’intéressantes perspectives et un avenir pérenne aux équipes. Cette opération marque aussi la pertinence de la stratégie développée pour FCG. Rejoindre Michelin va également permettre à FCG d’accroître ses capacités de R&D et d’accélérer sa conquête du marché américain en capitalisant sur sa présence aux Etats-Unis. »