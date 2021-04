Créé en 1923, le groupe Alkan conçoit, fabrique, commercialise et assure la maintenance de systèmes d'emport et d'éjection dans le domaine de l'aéronautique militaire. La forte culture d'innovation du groupe couplée à des développements spécifiques sur mesure contribue aux succès croissants des produits du groupe, qualifiés sur plus de 60 aéronefs dans le monde entier (hélicoptères d'attaque, avions de combat, avions légers, patrouilleurs maritimes, ou encore drones).

Investisseur minoritaire depuis 2014, IDI est devenu co-contrôlant aux côtés de Chevrillon dans une nouvelle opération LBO menée en 2017. Depuis 2014, l'EBITDA a triplé pour atteindre plus de 18 millions d'euros, le chiffre d'affaires réalisé à l'international a significativement augmenté de 41% à 63% et près de 50 nouveaux collaborateurs ont rejoint le Groupe, qui en compte désormais 200.

« Rejoint par Chevrillon en 2017, l'IDI a accompagné activement Alkan et son management depuis 2014. Notre objectif commun est en permanence de faire grandir nos participations tant en termes de croissance que de diversification géographique. En espérant que l'opération aboutisse avec Rafaut contrôlé par HLD, nous serons fiers d'avoir contribué à concrétiser ce projet qui permettra au groupe Alkan et ses collaborateurs de changer à nouveau de dimension pour constituer une très belle ETI française avec une position forte en Europe et dans le monde sur son segment » Julien Bentz, Managing Partner d'IDI.