IDI: cession de la participation dans le groupe CDS

(CercleFinance.com) - L'IDI a annoncé lundi avoir cédé sa participation au sein du groupe CDS, une plateforme digitale de gestion de la chaîne de la réservation hôtelière du voyage d'affaires, moins de cinq ans après son entrée au capital.



Dans un communiqué, la société d'investissement indique que l'opération lui a permis de matérialiser un multiple d'investissement net de 6,5x pour un taux de rentabilité interne (TRI) net de l'ordre de 46%.



Marco de Alfaro et Jonathan Coll, de l'IDI, saluent dans un communiqué le parcours impressionnant réalisé par le groupe CDS ces dernières années.



La société compte aujourd'hui près de 450 collaborateurs répartis dans six pays européens (France, Allemagne, Italie, Pologne, Croatie, Roumanie) et opère quatre marques (CDS, CRC, Goelett et SIAP).



Son volume annuel de réservations hôtelières atteint désormais 800 millions d'euros.



Suite à cette transaction, l'IDI prévoit de réinvestir au sein de l'entreprise, en tant qu'actionnaire minoritaire, dans le cadre d'une réorganisation du capital autour du fondateur et directeur général Ziad Minkara.



Ce dernier appuyer sur Andera Acto, une filiale du spécialiste de l'investissement non coté Andrea Partners.



'Nous sommes heureux de renouveler notre confiance à Ziad et ses équipes et enthousiastes à l'idée de participer à la prochaine phase de cette aventure ambitieuse en France et à l'international', ont ajouté Marco de Alfaro et Jonathan Coll, de l'IDI.





