IDI annonce la cession de sa participation dans le Groupe Formalian

Actionnaire majoritaire depuis 2019 du Groupe Formalian, le leader de la formation de praticiens aux métiers du bien-être, L’IDI annonce la cession de la totalité de sa participation à la holding d’investissement de la famille Caille, Vivalto SAS.



Vivalto SAS devient actionnaire de référence du groupe Formalian, aux côtés des fondateurs Catherine et Sébastien Aliotta et d’investisseurs financiers, avec pour objectif la poursuite du développement du Groupe en France ainsi qu’à l’international, afin de créer un acteur de référence de la formation professionnelle.

Cette opération permet à l’IDI de matérialiser un multiple d’investissement de près de 3x et un TRI de 32%.



Marco de Alfaro, Partner de l’équipe d’investissement et membre du Comité Exécutif d’IDI, déclare : « Nous sommes fiers d’avoir pu accompagner Catherine et Sébastien Aliotta dans cette forte phase de croissance et de structuration. Les perspectives de développement de la Société, par croissance organique et par croissance externe sont importantes pour les années à venir. Nous souhaitons beaucoup de succès au nouvel ensemble d’actionnaires et dirigeants dans cette prochaine aventure. »