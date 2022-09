IDI, actionnaire minoritaire d'Omnes, lance IdiCO en gestion pour compte de tiers

L’IDI, Omnes et ses associés ont signé un accord sous conditions suspensives aux termes duquel, une fois ces conditions levées, IDI accompagnera, en tant qu’actionnaire minoritaire, Omnes qui réunira alors les activités d’infrastructure, de capital-risque et de co-investissement et, parallèlement, l’IDI acquerra l’ensemble des activités de capital-investissement d’Omnes qui deviendra IdiCo.



IdiCo, nouvelle société de gestion contrôlée majoritairement par l’IDI, qui regroupera les activités de capital-investissement pour compte de tiers d’Omnes : small & lower mid cap equity, dette privée et transformation. Cette société de gestion, qui gèrera à la réalisation de l’opération près de 900 millions d’euros, sera co-dirigée par Julien Bentz (Président) et Benjamin Arm (Directeur Général). L’IDI deviendra anchor investor des fonds souscrits, gage d’un parfait alignement d’intérêt avec les clients.



Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, indique : « L’IDI a dans sa longue histoire déjà démontré son expérience de développement d’activités de gestion pour compte de tiers. L’ensemble des parties prenantes a fortement profité de la dernière aventure Idinvest, et cet accord avec Omnes laisse présager des perspectives tout aussi enthousiasmantes. »