IDI accompagné de Raise Impact et le management acquièrent le Groupe Talis

L'IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, accompagné de RAISE Impact, la structure d'investissement à impact du groupe RAISE, et l'équipe dirigeante de Talis, composée de son fondateur Serge Marcillaud et d'une partie du management emmenée par Yves Hinnekint, vient de signer des accords leur permettant d'entrer au capital du Groupe Talis. Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives d'usage, ils finaliseront l'acquisition auprès des actionnaires actuels (incluant principalement M. Marcillaud, Azulis Capital et Aquiti Gestion) de ce réseau d'écoles post-bac spécialisées dans les formations professionnalisantes et plus particulièrement dans l'apprentissage.



« L'apprentissage joue un rôle fondamental pour l'emploi des jeunes en France ; nous voulons investir sur ce thème porteur au côté d'une équipe de management dynamique et bénéficiant d'un réseau bien installé dans le tissu économique des territoires où le groupe est présent. Notre volonté est de faire rapidement de Talis une plateforme active de consolidation de son marché. Nous remercions le fondateur Serge Marcillaud et toute l'équipe de management de nous avoir fait confiance. Cette opération significative est la sixième annoncée par IDI depuis le début de l'année. »déclarent Marco de Alfaro et Augustin Harrel-Courtès, respectivement Partner et Investment Director de l'IDI.