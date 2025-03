IDI: Accès au capital-investissement avec une concentration sur les actionnaires (IDI)

IDI: Accès au capital-investissement avec une concentration sur les actionnaires

PUBLICATION RES./CA

Dans une année 2024 difficile, IDI est resté sélectif mais résilient, privilégiant la qualité sur le volume avec huit transactions stratégiques, y compris des participations dans Capexsto et TTK. Bien que cette approche mesurée ait pesé sur le résultat net, elle reflétait la stratégie d’investissement disciplinée d’IDI – attendre les bonnes opportunités, pas n’importe lesquelles. Avec 346 millions d’euros prêts à être déployés, IDI est resté en position d’action. Un dividende extraordinaire de 1,4 € a renforcé son engagement indéfectible envers les rendements des actionnaires. Stable, stratégique et conçu pour une valeur à long terme – IDI est la porte d’entrée vers le capital-investissement avec un rendement qui livre.

ACTUALITÉ

IDI a terminé l’année avec une augmentation de +2,4% en glissement annuel de l’ANR par action, atteignant 91,52 € (après dividende), réduisant la décote sur l’ANR à 24%.

Le groupe a maintenu une forte capacité d’investissement de 346M € (net de dette), représentant 35% de son ANR.

En 2024, IDI a réalisé huit transactions, dont deux nouveaux investissements – une participation majoritaire dans Capexsto et une participation minoritaire dans TTK – ainsi que six acquisitions complémentaires.

Conformément à un rythme d’investissement plus calme, le revenu d’investissement a chuté à 35m € (contre 89,5m € en 2023), pesant sur le résultat net (19,6m € contre 70,8m € l’année dernière).

Malgré une année modeste, IDI reste engagé envers les rendements des actionnaires, proposant un dividende extraordinaire de 1,4 € par action, en plus d’un dividende ordinaire de 2,8 €, portant le total des dividendes à 4,2 € par action.

ANALYSE

NAV d’IDI : Résilience en mouvement

Après une remarquable hausse de +11,4% de la NAV en 2023, IDI a une fois de plus prouvé qu’elle est construite pour durer. En 2024, malgré un marché plus calme, la NAV par action a encore augmenté de +2,42% pour atteindre 91,52 € (après dividende). À ce niveau, IDI se négocie avec une décote de 24%, une nette amélioration par rapport à 45% en 2021 et 38% il y a seulement un an. Bien que toujours significative, cette réduction souligne l’attractivité croissante d’IDI par rapport à ses pairs – Wendel, GBL et Eurazeo – qui continuent tous à se négocier avec des décotes dépassant 30%. Le marché prend note – la résilience, la performance et la stratégie de rendement d’IDI réduisent l’écart. En tout état de cause, une décote de 24% reflète toujours une valeur intrinsèque non exploitée qui attend d’être réalisée.

Mouvements stratégiques, vision à long terme

En 2024, IDI n’a réalisé que huit transactions – un contraste frappant avec les 21 de l’année précédente – privilégiant la qualité à la quantité. Parmi elles, TTK se distingue, exploitant sa technologie de pointe de détection de fuites pour s’implanter sur le marché en plein essor des centres de données, où la fiabilité est primordiale et l’élan des investissements ESG s’accélère. De même, IDI a pris une participation majoritaire dans Capexsto, un leader des solutions en élastomères haute performance, renforçant ainsi son portefeuille avec l’innovation industrielle.

Au-delà de ces transactions phares, six acquisitions de complément ont renforcé l’approche d’IDI en tant qu’actionnaire actif, alimentant la croissance externe de son portefeuille. Bien qu’aucune cession n’ait été réalisée, cette approche mesurée reflète la discipline d’IDI – se concentrant sur des investissements de haute qualité plutôt que sur des sorties forcées sur un marché où l’écart entre l’offre et la demande reste trop large.

Une valeur de rendement fiable

Le revenu d’investissement a chuté à 35M€ contre 89,5M€ en 2023, et le revenu net a baissé à 19,6M€ contre 70,8M€ – pourtant IDI reste inébranlable dans son engagement envers la valeur pour les actionnaires. Un dividende de 4,20 € par action, incluant un versement ordinaire de 2,80 € et un dividende spécial de 1,40 €, souligne la confiance, la discipline et la capacité d’IDI à délivrer même dans des années plus douces.

IDI n’est pas simplement un autre acteur du capital-investissement – c’est une valeur de rendement à travers les cycles, offrant un rendement annuel moyen de 15,73% depuis son introduction en bourse. Sur 34 ans, cela se traduit par un multiple stupéfiant de 134x. Consistance, résilience et pensée axée sur l’actionnaire – telle est la formule d’IDI.

Un bon début pour 2025

L’année a déjà commencé de manière audacieuse. La sortie très réussie d’IDI de CDS/S4BT a généré un TRI de 46% et un multiple de 6,5x, prouvant une fois de plus que la patience et le timing stratégique paient. Mais IDI ne s’est pas contentée d’encaisser – elle a réinvesti en tant qu’actionnaire minoritaire aux côtés du fondateur et PDG Ziad Minkara, renforçant sa conviction à long terme dans les entreprises de haute qualité.

Un bilan solide, pas de précipitation pour déployer

Les fonds propres consolidés se sont élevés à 696M€, en baisse par rapport à 732M€ en 2023, principalement en raison de distributions de dividendes substantielles – un total de 5€ par action en 2024, y compris le dividende intérimaire de 2,50€ versé en décembre. Au 21 mars, suite à la vente du groupe S4BT/CDS, la capacité d’investissement nette d’IDI – y compris la Financière Bagatelle – s’élève à 346,7M€. Avec cette solide position financière, IDI a la liquidité et la flexibilité pour agir de manière stratégique, et non pas réagir précipitamment – un contraste frappant avec les fonds de capital-investissement traditionnels sous pression pour déployer rapidement des capitaux.

En résumé : Vision à long terme

Bien que 2024 ait été une année de recalibration, IDI reste l’un des investissements de rendement les plus convaincants sur le marché. Sa force réside dans une approche d’investissement multifacette qui couvre tout le spectre du capital-investissement, combinant des investissements directs dans des petites et moyennes entreprises, le déploiement de capitaux de tiers par le biais d’idiCo, et une proposition unique pour les investisseurs particuliers cherchant une exposition au capital-investissement sans les contraintes habituelles.

Avec un bilan solide, une puissance d’investissement significative et la flexibilité d’agir au bon moment, IDI continue de se distinguer en tant qu’investisseur patient et discipliné.

IMPACT

Nous intégrerons les chiffres de l’EF24 dans notre modèle et reporterons nos estimations jusqu’en 2027. Malgré une année d’investissement plus calme, la réserve conséquente d’IDI et son approche soignée et stratégique renforcent notre perspective positive.