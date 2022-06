IDI/ 5ème opération de croissance externe en 3 ans pour Freeland

Le Groupe Freeland (anciennement Newlife), soutenu stratégiquement et financièrement par l’IDI, poursuit sa stratégie de diversification et de consolidation du marché des services aux indépendants en annonçant l’acquisition du Groupe Codeur, sa 5ème opération de croissance externe en moins de 36 mois.



Marco de Alfaro et Augustin Harrel-Courtès, respectivement Partner et Directeur Associé de l’IDI, ajoutent : « Freeland poursuit sa diversification stratégique et complète son offre de services grâce à l’acquisition d’un actif reconnu et fortement synergétique. Cette 5ème acquisition confirme à nouveau toute la capacité du Groupe Freeland à identifier, rationnaliser et intégrer des actifs de grande qualité. Notre ambition est forte pour les prochaines années, tant sur le plan du développement organique du Groupe que sur la consolidation de ses marchés qui bénéficient d’excellentes dynamiques ces dernières années et de potentiels de croissance conséquents. Cette opération illustre l’engagement de l’IDI à participer au développement stratégique de ses participations. »