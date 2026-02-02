IDEXX prévoit pour 2026 des prévisions supérieures aux estimations, mais les perspectives prudentes en matière de visites cliniques pèsent sur les actions

Le fabricant de diagnostics pour animaux IDEXX Laboratories IDXX.O a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice pour 2026 légèrement supérieurs aux estimations de Wall Street lundi, mais a déclaré que les visites dans les cliniques vétérinaires continueraient à être sous pression.

Les actions d'IDEXX ont chuté de 6% à 628,70 $ dans les échanges du matin, après que la société ait déclaré que les perspectives comprennent une baisse d'environ 2% des visites cliniques dans les magasins comparables aux États-Unis et une réalisation des prix nets légèrement inférieure à celle de 2025.

La société continue d'observer des pressions "davantage du côté du bien-être", alors que les propriétaires d'animaux de compagnie font face à des pressions financières plus importantes, tandis que les visites non liées au bien-être ont été plus stables, a déclaré le directeur général Jay Mazelsky lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Au cours des derniers trimestres, les propriétaires d'animaux de compagnie se sont montrés prudents en ce qui concerne les examens préventifs ou de bien-être de routine, tandis que les visites non liées au bien-être, qui permettent de diagnostiquer des problèmes de santé spécifiques, ont subi moins de pressions.

Les visites de bien-être et les visites discrétionnaires restent plus sous pression que les visites de patients malades, avec des visites de bien-être en baisse de 3,6 % au quatrième trimestre, a déclaré la société.

Daniel Clark, analyste chez Leerink Partners, a déclaré que "les visites vétérinaires ont baissé au cours du trimestre, bien que les visites non liées au bien-être aient mieux résisté"

IDEXX propose des équipements de diagnostic et des systèmes d'imagerie qui aident les vétérinaires à diagnostiquer et à traiter les animaux. Elle fournit également des logiciels vétérinaires et gère des laboratoires de référence pour les tests plus complexes.

La société prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires compris entre 4,63 et 4,72 milliards de dollars et un bénéfice par action compris entre 14,29 et 14,80 dollars. Les points médians étaient légèrement supérieurs aux estimations moyennes des analystes d'environ 4,66 milliards de dollars pour le chiffre d'affaires et de 14,50 dollars pour le bénéfice par action, selon les données de LSEG.

"Il pourrait s'agir d'un champ de bataille pour les actions d'IDEXX aujourd'hui, car la hausse du 4e trimestre 25 a été plus faible que celle des deux trimestres précédents", a déclaré Jonathan Block, analyste chez Stifel.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 1,09 milliard de dollars, contre une estimation de 1,07 milliard de dollars par les analystes.

IDEXX a réalisé un bénéfice trimestriel de 3,08 dollars par action, dépassant les estimations de 2,93 dollars.