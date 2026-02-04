IDEX prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations en raison de la faiblesse persistante de la demande industrielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

IDEX Corp IEX.N a prévu mercredi un bénéfice pour 2026 inférieur aux estimations de Wall Street, plombé par une faible demande d'équipements industriels.

Les grands clients industriels ont été lents à passer des commandes alors qu'ils naviguent dans un environnement commercial changeant, ce qui a nui à des entreprises comme IDEX, dont les marchés finaux vont de l'industrie à l'énergie en passant par l'automobile et les produits pharmaceutiques.

L'indice PMI de l'industrie manufacturière américaine a enregistré son dixième mois consécutif de contraction en décembre, à 47,9, selon les données de l'Institute for Supply Management. Les indices inférieurs à 50 signalent une contraction de l'activité.

Même si l'indice s'est redressé à 52,6 en janvier, les fabricants sont restés prudents en raison de l'évolution de la politique commerciale des États-Unis.

Hors éléments, IDEX s'attend à ce que son bénéfice ajusté pour 2026 se situe entre 8,15 et 8,35 dollars par action, dont le point médian est inférieur aux estimations de Wall Street de 8,31 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté de la société au quatrième trimestre s'est élevé à 2,10 dollars par action, contre 2,04 dollars par action il y a un an.

Le chiffre d'affaires total a augmenté d'environ 4,2 % pour atteindre 899,1 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, par rapport à l'année précédente. Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 882,4 millions de dollars.