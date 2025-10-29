 Aller au contenu principal
IDEX Corp. en hausse après un bénéfice et un chiffre d'affaires du T3 supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 14:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions du fabricant d'équipements industriels IDEX Corp IEX.N augmentent de 6 % à environ 177 $ dans les échanges du matin

** La société dépasse les estimations de bénéfices et de revenus pour le troisième trimestre , grâce à la reprise du portefeuille de produits de santé et de sciences

** Elle resserre ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour 2025 entre 7,86 $ et 7,91 $, contre 7,85 $ à 7,95 $ précédemment

** IDEX affiche un bénéfice trimestriel ajusté de 2,03 $/action, supérieur aux estimations de Wall Street de 1,93 $/action, selon les données compilées par LSEG

** Les revenus trimestriels de la société ont augmenté de 10% pour atteindre près de 879 millions de dollars, par rapport aux estimations de 862 millions de dollars

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 14,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

IDEX CORP
179,800 USD NYSE +7,69%
