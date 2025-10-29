IDEX Corp. dépasse ses estimations pour le troisième trimestre grâce à une forte demande de produits scientifiques et de santé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements industriels IDEX Corp IEX.N a publié mercredi un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre, aidé par une reprise prolongée de ses gammes de produits de santé et de sciences.

Les ventes du segment des technologies de la santé et des sciences ont augmenté de 22 % par rapport à l'année précédente, les clients continuant à se réapprovisionner après avoir épuisé les stocks importants accumulés pendant la pandémie de COVID-19.

L'unité fournit des composants utilisés dans les diagnostics cliniques et la découverte de médicaments, ainsi que dans la transformation des aliments et la fabrication de cosmétiques.

IDEX a réduit son bénéfice ajusté pour 2025 à une fourchette comprise entre 7,86 et 7,91 dollars, contre une prévision antérieure de 7,85 à 7,95 dollars.

Hors éléments, le bénéfice trimestriel de la société s'est élevé à 2,03 $ par action, soit plus que les attentes de Wall Street (1,93 $), selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires total a augmenté de 10 % pour atteindre près de 879 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 862 millions de dollars.