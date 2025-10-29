 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 220,20
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

IDEX Corp. dépasse ses estimations pour le troisième trimestre grâce à une forte demande de produits scientifiques et de santé
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 12:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements industriels IDEX Corp IEX.N a publié mercredi un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre, aidé par une reprise prolongée de ses gammes de produits de santé et de sciences.

Les ventes du segment des technologies de la santé et des sciences ont augmenté de 22 % par rapport à l'année précédente, les clients continuant à se réapprovisionner après avoir épuisé les stocks importants accumulés pendant la pandémie de COVID-19.

L'unité fournit des composants utilisés dans les diagnostics cliniques et la découverte de médicaments, ainsi que dans la transformation des aliments et la fabrication de cosmétiques.

IDEX a réduit son bénéfice ajusté pour 2025 à une fourchette comprise entre 7,86 et 7,91 dollars, contre une prévision antérieure de 7,85 à 7,95 dollars.

Hors éléments, le bénéfice trimestriel de la société s'est élevé à 2,03 $ par action, soit plus que les attentes de Wall Street (1,93 $), selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires total a augmenté de 10 % pour atteindre près de 879 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 862 millions de dollars.

Valeurs associées

IDEX CORP
166,965 USD NYSE -0,37%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank