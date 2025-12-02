IDC prévoit une baisse des livraisons mondiales de smartphones en 2026 en raison du coût des mémoires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition sans modification du texte)

Selon le cabinet d'études IDC, les livraisons mondiales de smartphones devraient diminuer de 0,9 % en 2026, car la hausse des prix des puces mémoire pousse les prix de vente moyens à des niveaux record.

Cette baisse fait suite à une année 2025 plus forte, où les livraisons devraient augmenter de 1,5 % pour atteindre 1,25 milliard d'unités, grâce aux bons résultats d'Apple et à un rebond en Chine.

Apple est en passe de réaliser une année record en 2025, avec des livraisons qui devraient augmenter de 6,1 % pour atteindre 247 millions d'unités, grâce à l'augmentation de la demande pour la série iPhone 17.

En Chine, le plus grand marché d'Apple, la forte demande pour l'iPhone 17 a fait passer sa part à plus de 20 % en octobre et novembre, inversant les prévisions antérieures d'une baisse de 1 % et entraînant une révision des prévisions de croissance de 3 % des livraisons dans la région pour l'année.

Au niveau mondial, Apple devrait générer plus de 261 milliards de dollars de recettes grâce aux ventes d'iPhone en 2025, soit une croissance de 7,2 % par rapport à l'année précédente.

IDC a déclaré que le ralentissement de 2026 reflète les pénuries de composants et la décision d'Apple de retarder son prochain modèle d'iPhone de base au début de 2027, ce qui fera baisser les livraisons d'iOS de plus de 4 %.

La pénurie mondiale de mémoire devrait limiter l'offre et augmenter les coûts, touchant plus durement les appareils Android de bas et de milieu de gamme, qui restent plus sensibles au prix, a ajouté IDC.

Malgré la baisse du nombre d'unités, les prix de vente moyens devraient atteindre 465 dollars l'année prochaine, ce qui portera la valeur totale du marché à un niveau record de 578,9 milliards de dollars.

"L'année prochaine sera une période difficile pour l'industrie, mais IDC pense toujours que le marché pourrait enregistrer des prix de vente moyens record", a déclaré Anthony Scarsella, directeur de recherche chez IDC.

Les stocks de mémoire se raréfiant et devenant plus chers, les fournisseurs devraient ajuster leurs portefeuilles vers des modèles à plus forte marge pour compenser l'augmentation des coûts de la facture des matériaux, tandis que certains seront contraints d'augmenter carrément les prix.