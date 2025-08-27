ID Logistics-Hausse de 12,9% du bénéfice opérationnel courant au S1

ID Logistics IDLA.PA a fait état mercredi d'une hausse de son bénéfice opérationnel courant au premier semestre, citant notamment une activité très soutenue en France ainsi qu'une bonne progression du chiffre d'affaires dans le reste d'Europe.

Le résultat opérationnel courant du groupe français de logistique contractuelle ressort ainsi en hausse de 12,9% à 65,8 millions d'euros, pour une marge opérationnelle de 3,7%, a-t-il précisé dans un communiqué.

À court terme, le groupe dit se focaliser sur la montée en productivité des sites lancés récemment et la réussite des démarrages à venir, ajoutant que ses activités bénéficient traditionnellement d'une rentabilité et d'une génération de trésorerie plus favorables au second semestre.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)