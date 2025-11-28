Le nombre de chômeurs (catégorie A) en hausse de 2% en octobre

Le nombre de chômeurs de catégorie A (sans activité) a augmenté de 2% en octobre par rapport au mois précédent, selon les données publiées vendredi par le service statistique du ministère du Travail (Dares).

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

En tenant compte de l'inscription automatique à France Travail depuis janvier 2025 des bénéficiaires du RSA et des jeunes en parcours d'insertion, le nombre d'inscrits en catégorie A en France (hors Mayotte) grimpe de 3.297.700 en septembre à 3.366.700 en octobre, soit une hausse de 2%.

Hors bénéficiaires du RSA et jeunes en parcours d'insertion, la hausse pour la catégorie A monte à 2,2%.

Mais, selon la Dares, "l'évolution qui reflète au mieux la situation conjoncturelle du marché du travail" est une augmentation de 1,7% du nombre d'inscrits en catégorie A, hors nouveaux publics et après correction de l'effet du nouveau barème de sanctions entré en vigueur en juin.

Pour les catégories A, B, C, incluant l'activité réduite, la hausse sur un mois s'établit à 0,6%, un pourcentage sensiblement équivalent avec ou sans prise en compte des bénéficiaires du RSA et jeunes en parcours.

Mais, comme pour la catégorie A, la Dares estime que le chiffre le plus significatif pour ces catégories est +0,3%, hors bénéficiaires du RSA et jeunes en parcours et après correction de l'effet du décret sanctions.

La Dares privilégie en outre les évolutions trimestrielles, les données mensuelles étant jugées trop volatiles et parfois difficiles à interpréter.

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail en catégorie A a augmenté de 1,6% au troisième trimestre 2025 par rapport au deuxième et de 7,6% sur un an, selon les chiffres de la Dares diffusés fin octobre.

Mais, sans les allocataires du RSA et les jeunes en parcours d'insertion, le nombre de chômeurs de catégorie A aurait augmenté de seulement 0,7% sur le trimestre et de 6,3% sur un an, indiquait l'institution.

Depuis janvier 2025, dans le cadre de la loi pour le plein emploi, les bénéficiaires du RSA, les jeunes en recherche d'emploi suivis par les missions locales ainsi que les personnes en situation de handicap suivies par Cap emploi sont systématiquement inscrits à France Travail, ce qui chamboule le calcul des chiffres du chômage.

Quant au nouveau barème de sanctions, il a fait passer, en moyenne, le nombre de radiations de 45.000 par mois au premier trimestre 2025 à 2.000 par mois au troisième, selon le ministère.