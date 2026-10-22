ID Logistics bondit de près de 10%, le T3 sur-performe en France comme à l'étranger

L'action ID Logistics bondit en Bourse jeudi, le groupe français de transport ayant fait état la veille d'une nette hausse de son chiffre d'affaires trimestriel, les investisseurs saluant la performance supérieure aux attentes et les perspectives de croissance.

À Paris, vers 08h45 GMT, l'action se hisse en tête du SBF 120 .SBF120 et décolle de 9,5% à 370 euros, l'indice reculant de 1,21% au même moment.

Le groupe a publié mercredi soir un chiffre d'affaires en progression de 25,6% sur un an au troisième trimestre, à 1,17 milliard d'euros, et a cité dans un communiqué la dynamique commerciale portée par ses clients internationaux.

"ID Logistics continue de surperformer quel que soit le contexte, y compris en France !", s'enthousiasme dans une note jeudi Florent Thy-tine, "Head of Equity Research" chez TP Icap Midcap, saluant une publication "une nouvelle fois plus que satisfaisante".

Le courtier rappelle que l'activité d'ID Logistics en France ne représente plus que 20% de son activité, "et que même en France le groupe parvient à maintenir un niveau de croissance satisfaisant malgré un contexte compliqué".

La croissance du groupe en Amérique du nord a bondi de 48,1% sur un an à données comparables, tandis que l’Europe hors France a grimpé de 23,4%.

"ID Logistics est ainsi le dossier à avoir en portefeuille dans le contexte actuel", souligne Florent Thy-tine.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)