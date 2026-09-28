ICE lance de nouveaux produits dérivés sur le GNL, le fret et l'électricité au Royaume-Uni

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L'Intercontinental Exchange ICE.N a annoncé le lancement de nouvelles options sur le JKM LNG (Platts), de contrats à terme sur le fret LNG Balmo et d'options sur l'électricité de base au Royaume-Uni, dans le cadre de l'expansion de ses marchés mondiaux du gaz et de l'électricité, a indiqué la Bourse dans un communiqué publié lundi.

* Les nouvelles options sur le JKM LNG visent à offrir aux clients un moyen de gérer le risque lié aux prix du gaz en Asie à un moment donné. Elles viendront compléter les options existantes de l’ICE sur le JKM LNG (Platts) de prix moyen, qui sont utilisées pour gérer l’exposition accumulée au cours du mois.

* Le JKM, ou Japan-Korea Marker, est la référence pour les cargaisons de gaz naturel liquéfié au comptant en Asie.

* Les nouveaux contrats à terme sur le fret GNL "Balmo" (balance of the month) d’ICE seront réglés sur la base du prix moyen pour la partie restante du mois. ICE propose le contrat "Spark30S Atlantic Sabine Pass to Gate" et le contrat "Spark25S Pacific NWS to Tianjin" afin de permettre aux clients de gérer plus précisément le coût du transport de ces molécules, a-t-elle indiqué. Ces contrats s’appuient sur l’évaluation publiée par Spark Commodities.

* L’ICE a également lancé de nouvelles options sur l’électricité de base au Royaume-Uni, offrant ainsi à ses clients un outil supplémentaire pour gérer le risque de prix, alors que les énergies renouvelables et la production au gaz élargissent la fourchette des prix possibles de l’électricité.