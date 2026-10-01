Icape relève son objectif de croissance pour 2026

Le distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés et de pièces électroniques à façon a réalisé un chiffre d'affaires de 113,3 millions d'euros au premier semestre 2026, en hausse de 12,5%, porté par une nette accélération au deuxième trimestre, dont les ventes progressent de 22,9%. La croissance organique atteint 12,3%, et 18% hors effet de change.

Cette dynamique s'accompagne d'un carnet de commandes à un niveau historique : il atteint 134,9 millions de dollars au 25 septembre, en hausse de 44% depuis fin juin et de 133% sur un an. Une progression qui intervient dans un marché porté notamment par la demande liée aux infrastructures et équipements nécessaires au développement de l'intelligence artificielle.

La rentabilité reste toutefois sous pression dans un contexte de hausse des coûts et de tensions sur les chaînes d'approvisionnement. L'Ebitda ressort à 7,8 millions d'euros, avec une marge de 6,8%, tandis que la marge d'EBIT atteint 4,1% sur le semestre, mais 6% au deuxième trimestre. Le résultat net part du groupe progresse à 1,6 million d'euros, contre 1,1 million un an plus tôt.

Fort de cette accélération, Icape relève son objectif de chiffre d'affaires 2026 et vise désormais une croissance consolidée d'au moins 18%, contre 12% précédemment. Le groupe table sur une croissance organique autour de 18%, tandis que la contribution attendue des acquisitions est ramenée à environ 5 millions d'euros, après la non-réalisation d'une opération prévue en juillet.

Icape maintient parallèlement son objectif de marge d'EBIT autour de 6% en 2026. Le groupe présentera ses nouveaux objectifs stratégiques, opérationnels et financiers à moyen terme lors de son Capital Market Day, le 24 novembre 2026.