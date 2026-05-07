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Icape Group dans le vert après un partenariat avec le groupe Edge
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 12:05

Icape Group prend 1,5% après la signature d'un protocole d'accord avec le groupe Edge, témoignant de leur volonté commune d'explorer les modalités de développement conjoint et d'approvisionnement local en sous-systèmes électroniques critiques aux Émirats arabes unis.

Annoncé à l'occasion du salon Make it in the Emirates (MIITE 2026), ce protocole d'accord s'appuie sur le partenariat commercial existant entre les deux entreprises et vise à renforcer et sécuriser l'approvisionnement en composants électroniques critiques.

Les deux groupes vont ainsi explorer les modalités d'intégration progressive des circuits imprimés (PCB), des solutions clés en main d'Icape et de son expertise en pièces techniques sur mesure au sein des capacités de production locales d'Edge.

"Cet accord avec le groupe Edge ouvrira la voie à de futurs partenariats potentiels dans les domaines d'expertise du groupe Icape", souligne Yann Duigou, CEO du spécialiste français des circuits imprimés et des pièces électroniques à façon.

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