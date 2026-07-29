ICAPE GROUP : chiffre d’affaires de 61,8 M€ au T2 2026 : +22,9% YOY et +25% en organique hors change - Carnet de commandes : 93,6 MUSD, +69,3% yoy

Chiffre d’affaires du T2 2026 à 61,8 M€, en croissance vs T2 20251 de +22,9% et de +25% en organique à change constant
Chiffre d’affaires du S1 2026 à 113,3 M€, en croissance de +12,5% vs S1 2025 et de +18% en organique à change constant
Au T2 2026, carnet de commandes historiquement haut à 93,6 MUSD, en croissance de +69,3%, soit 82,1M€, en croissance de +74,1% vs T2 2025, dans un contexte de tensions inédites sur la supply chain
Compte tenu des chiffres publiés au 1er semestre, et des tendances observées sur le marché, confirmation de l’ensemble des objectifs 2026 du Groupe
Fontenay-aux-Roses, France, 18h00 CEST, le 29 juillet 2026 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (« PCB ») et de pièces électromécaniques à façon, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le 2ème trimestre et le 1er semestre 2026.
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