Icape bien orienté après son CA trimestriel
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 13:48
Le distributeur de cartes de circuits imprimés (PCB) et de pièces électromécaniques à façon affiche ainsi un chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2025 en croissance de 13,7% à 152,8 MEUR (+2,3% en organique à change constant).
Confirmant une reprise de la dynamique commerciale, son carnet de commandes s'élevait à 49,4 MEUR à fin septembre, en croissance de 32,7% en dollars au 3e trimestre (+26,5% en euros) et à 56 MEUR à fin octobre.
Icape réaffirme l'ensemble de ses objectifs 2026, dont un taux de croissance organique annuel moyen du chiffre d'affaires de 10% entre 2023 et 2026, et une marge de résultat opérationnel courant d'environ 9,5% à horizon 2026.
