Icahn Enterprises contacté par le gendarme boursier américain

(AOF) - Icahn Enterprises a fait savoir qu'elle avait été contactée par la Securities and Exchange Commission (SEX), le gendarme boursier américain, qui recherche des informations sur la société. La société de portefeuille diversifiée a réduit sa distribution trimestrielle de 50% et a fait état d'une perte plus importante pour le deuxième trimestre par rapport à l'année dernière. Elle a déclaré une distribution de 1 dollar par unité de dépôt, en baisse par rapport à son taux précédent de 2 dollars.

Au cours du trimestre de juin, sa perte nette s'est creusée à 0,72 dollar par action contre 0,41 dollar l'année précédente, tandis que ses revenus ont chuté à 2,54 milliards de dollars, contre 3,50 milliards de dollars.

