Icade: vers l'émission de nouvelles obligations vertes information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 13:07









(CercleFinance.com) - Icade annonce son intention d'émettre de nouvelles obligations vertes d'un montant nominal de 500 millions d'euros à 10 ans, sous réserve des conditions de marché, dans une opération visant à allonger la maturité moyenne de ses financements.



Le succès de cette émission conditionnera la réalisation d'une offre de rachat en numéraire sur quatre souches obligataires existantes à des échéances allant de 2025 à 2028, avec un montant maximum indicatif de 250 millions d'euros.



Le groupe foncier et de promotion immobilière précise qu'il souhaite racheter, en priorité une, les souches 2026 et 2027 et, en priorité deux, les souches 2025 et 2028. La clôture de cette offre de rachat lancée ce jour est prévue le 21 mai.





