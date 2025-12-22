Icade signe une promesse de vente pour l'immeuble Marignan à Paris
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 07:25
Situé au 29-33 avenue des Champs-Elysées (Paris 8ème), à l'angle de la rue de Marignan, cet immeuble de style Art Déco déploie sur 7 étages une surface de plus de 12 000 m2 dont 7300 m2 de bureaux et 4800 m2 d'espaces de commerces.
Le prix convenu fait ressortir une valeur d'environ 33 000 euros/m2, bureaux et commerces confondus, et le closing de la transaction est prévu au cours du 1er semestre 2026, sous réserve de la levée des conditions suspensives.
Cette transaction, opérée dans des conditions de marché optimales, fait ressortir une prime de plus de 20% par rapport à l'ANR du 31 décembre 2024. Relutive sur le cash-flow du groupe, cette cession permettra également à Icade de poursuivre son désendettement et d'accélérer le déploiement de son plan stratégique ReShapE.
Valeurs associées
|21,4000 EUR
|Euronext Paris
|+0,75%
