information fournie par Reuters • 19/12/2025 à 18:41

Icade signe un accord préliminaire pour la cession de l’immeuble Marignan à Paris

Icade SA ICAD.PA :

* SIGNE UN ACCORD PRÉLIMINAIRE EN VUE DE LA CESSION DE L’IMMEUBLE MARIGNAN

* POUR UN MONTANT DE 402 MLNS D’EUROS

* LA FINALISATION EST PRÉVUE AU S1 2026

ICAD.PA

(Rédaction de Gdansk)