Icade signe un accord préliminaire pour la cession de l’immeuble Marignan à Paris

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Le gouvernement a annoncé vendredi soir faire appel de la décision du tribunal judiciaire de Paris, qui a rejeté la demande de l'Etat de blocage provisoire du site Shein en France, jugeant la mesure "disproportionnée" après le retrait volontaire des produits illicites ...
Lire la suite
information fournie par AFP Video•19.12.2025•18:18•
"Il faut vraiment que Noël puisse se faire (...) j'appelle à cet apaisement, le Premier ministre a dit qu'il recevrait à nouveau tous les syndicats début janvier, donc le fil n'est pas rompu", déclare la ministre de l'Agriculture Annie Genevard.
Les appels à une "trêve de Noël" se multiplient après l'annonce du report de l'accord UE-Mercosur et les syndicats agricoles, reçus vendredi à Matignon, sont partagés sur la suite des blocages pour protester contre la gestion gouvernementale de la dermatose bovine. ...
Lire la suite
par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, alors que les investisseurs ont analysé une série d'annonces de politique monétaire. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,01% à 8.151,38 points. A Francfort, le Dax a avancé de 0,40% et à Londres, le ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer