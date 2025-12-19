 Aller au contenu principal
Icade signe un accord préliminaire pour la cession de l’immeuble Marignan à Paris
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 18:41

Icade SA ICAD.PA :

* SIGNE UN ACCORD PRÉLIMINAIRE EN VUE DE LA CESSION DE L’IMMEUBLE MARIGNAN

* POUR UN MONTANT DE 402 MLNS D’EUROS

* LA FINALISATION EST PRÉVUE AU S1 2026

Texte original nPLX0BEF93 Pour plus de détails, cliquez sur ICAD.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ICADE
21,240 EUR Euronext Paris -0,09%
