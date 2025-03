Icade : sauve sa mise après une grosse alerte sous 19,5E information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 16:57









(CercleFinance.com) - Icade sauve sa mise après une grosse alerte sous 19,85E (cassure du support moyen terme du 2 février 2024 survenu jeudi, nouveau plancher historique de clôture (il faut remonter 15 ans en arrière pour cours plus bas) inscrit à 19,66E.

Peut-être assistons nous à un scénario en 'bear trap' mais il faudrait pour le rebond se prolonge que les taux se détendent.

Les prochains obstacles au rebond se situent vers 22,7E (résistance oblique moyen terme) puis 23,3E (palier de résistance court terme).





Valeurs associées ICADE 20,70 EUR Euronext Paris +5,29%