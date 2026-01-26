Icade sanctionné après la dégradation d'UBS qui reste à Neutre sur URW
Dans une note, la banque suisse révèle que l'indice EPRA Developed Europe, un indice boursier de référence pour l'immobilier coté européen, a enregistré une hausse de 7,8% en 2025, grâce à une certaine résilience opérationnelle malgré un environnement macro-économique incertain et la remontée des rendements obligataires. Pourtant, les analystes notent qu'il s'agit d'une quatrième année consécutive record de sous-performance par rapport aux actions générales, créant ainsi un potentiel de rattrapage.
Ils estiment toutefois que le secteur manque de "carburant" face au ralentissement de l'indexation (la diminution du rythme auquel les loyers sont révisés à la hausse selon l'inflation), des spreads obligataires serrés, une force de frappe limitée par les notations de crédit et une année importante pour les refinancements.
Par conséquent, UBS privilégie les secteurs ou marchés dans lesquels une reprise a été observée : la logistique, le self-stockage et la Suède. Les valeurs préférées dans la banque suisse sont Castellum, Shurgard et Segro.
En ce qui concerne les bureaux, la prudence s'impose selon UBS. Pour Icade, les analystes ont observé un déséquilibre de l'offre et de la demande qui limite les qualités défensives du portefeuille du Français et accroît le risque d'une sous-performance locative prolongée.
Autre point négatif, la faible durée moyenne résiduelles des baux avant rupture (3,2 ans) constitue un mécanisme de transmission plus rapide que d'ordinaire dans l'immobilier.
Enfin, les travaux d'UBS montrent qu'un environnement de l'emploi impacté par l'IA pourrait porter la vacance du marché à des niveaux sans précédent (13,4%), ce qui impliquerait une pression supplémentaire sur les loyers, la valeur d'actifs et le niveau d'endettement.
Sur Gecina, UBS a confirmé sa recommandation à l'Achat, en abaissant sa cible de cours de 112 à 90 euros. Pour Klépierre, l'avis est également inchangé à Vendre, mais avec un objectif de cours relevé de 26,1 à 30,50 euros. Enfin, pour Unibail-Rodamco-Westfield, les analystes sont restés à Neutre et ont révisé à la hausse leur cible de 91 à 98 euros.
