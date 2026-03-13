La RATP revient aux bénéfices en 2025 mais son trafic voyageurs reste inférieur à l'avant-covid

Le logo de la RATP à Paris, le 3 mars 2025 ( AFP / Anna KURTH )

Le groupe RATP est redevenu bénéficiaire en 2025, après la remise à niveau des rémunérations versées par la région Ile-de-France et un effort de productivité, mais le trafic voyageurs, en hausse par rapport à celui de 2024, reste inférieur à ce qu'il était avant covid.

L'an passé, son bénéfice net s'est élevé à 217 millions d'euros après une perte de 25 millions d'euros en 2024 et de 109 millions d'euros en 2023.

Le chiffre d'affaires a progressé de 11% à 7,93 milliards d'euros.

Les résultats 2025 "témoignent du redressement de la performance opérationnelle du groupe RATP dans ses différentes composantes, et confirment la robustesse de nos fondamentaux économiques et financiers" a souligné dans un communiqué vendredi le nouveau PDG Xavier Piechaczyk qui a succédé à Jean Castex, parti diriger la SNCF.

L'amélioration de la qualité de service enregistrée l'an passé a contribué pour 28 millions d'euros à l'amélioration du résultat en raison des bonus versés par l'autorité organisatrice des transports Ile de France Mobilité (IDFM).

L'an passé, le trafic voyageurs en Ile-de-France a progressé de 1,7%, à 3.142 millions de voyages sur l'année, tiré par les prolongements de deux lignes de métro et les effets de la réforme tarifaire, favorable aux déplacements de longue distance.

Il reste néanmoins encore inférieur de 9% à son niveau d'avant covid en 2019.

Un phénomène traduisant des habitudes de mobilité qui ont "durablement évolué", selon le directeur financier du groupe Jean-Yves Leclercq qui l'attribue en priorité à l'impact du télétravail en Ile-de-France, limitant les déplacements. Et pour une moindre partie à l'augmentation des mobilités douces (marche, vélo) à Paris.

L'effort d'investissement de la RATP "reste massif" selon lui, même s'il apparait en baisse de 24% par rapport à l'année exceptionnelle de 2024, année olympique où ont été bouclés les grands chantiers de l'allongement de la ligne 11 et de la ligne 14.

La RATP a publié pour la première fois un rapport durabilité montrant une baisse de ses émissions de CO2 plus rapide qu'anticipée, de 40% par rapport à 2019. "On est quasiment à l'objectif 2027" a dit M. Leclercq au cours d'une conférence téléphonique avec la presse, notamment grâce au programme de verdissement des bus.

Fin 2025, le parc de 4.600 bus exploités par la RATP était composé de 1.300 véhicules au bioGNV, 1.100 électriques, 1.100 hybrides, avec encore 1.100 bus fonctionnant au diesel fossile.