Icade-Revenus IFRS à neuf mois -9%, guidance 2025 confirmée

Icade ICAD.PA a fait état mercredi d'une baisse de 9% sur un an de ses revenus consolidés IFRS pour les neuf premiers mois de l'année, à 923 millions d'euros, citant une baisse des revenus locatifs et un volume d’activité promotionnel encore limité.

"En 2026, nous devrions évoluer dans un contexte politique et macroéconomique toujours incertain, qui incite à la prudence quant au rythme de la reprise", a déclaré le directeur général Nicolas Joly dans un communiqué.

Icade, qui avait annoncé en février viser pour 2025 un flux de trésorerie net courant compris entre 3,40 et 3,60 euros par action, a cependant confirmé sa guidance annuelle.

