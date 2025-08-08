Icade : refranchit en force les 22E, 'gap' au-dessus des 21,92E information fournie par Cercle Finance • 08/08/2025 à 13:24









(Zonebourse.com) - Icade aligne une 5ème séance de hausse et refranchit en force les 22E, le titre ouvre par ailleurs un 'gap' au-dessus des 21,92E et pourrait dans la foulée refermer celui resté béant sous 23,62E depuis le 30 juin.

Au-delà, Icade tentera de soulever la résistance des 24E du 26 au 30 juin dernier.





Valeurs associées ICADE 22,7000 EUR Euronext Paris +3,84%