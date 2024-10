Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Icade: reconnu dans trois classements RSE information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 11:03









(CercleFinance.com) - Icade annonce qu'avec une note de 90/100, en hausse de deux points par rapport à 2023, il confirme cette année sa performance et son positionnement parmi les meilleurs acteurs du classement du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark).



Le groupe ajoute que Sustainalytics l'a maintenu au niveau le plus faible (risque négligeable) dans son évaluation de l'exposition aux risques ESG, le classant cette année parmi les 4% des sociétés d'investissement immobilier cotées les mieux notées dans le monde.



Enfin, pour la 10e année consécutive, l'EPRA (European Public Real Estate Association) a décerné un Gold Sustainability Award à Icade pour la qualité de son reporting RSE. Sur 170 membres évalués, elle fait ainsi partie des 91 sociétés à obtenir cette distinction en 2024.





Valeurs associées ICADE 24,46 EUR Euronext Paris -1,61%