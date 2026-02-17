 Aller au contenu principal
Icade prévoit un cash-flow net courant plus faible en 2026
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 19:31

Icade ICAD.PA a annoncé mardi viser un cash-flow net courant compris entre 2,90 euros et 3,10 euros par action en 2026, une prévision plus faible que l'année dernière, la foncière française citant "un environnement immobilier toujours exigeant".

Le groupe a cependant enregistré une amélioration de 55% sur un an de sa perte nette part du groupe, qui ressort à 123

millions d’euros en 2025.

"Le Groupe a sécurisé environ 850 millions de cessions avec une prime sur l’ANR, contribuant à la solidité du bilan", a déclaré le directeur général Nicolas Joly dans un communiqué, ajoutant qu'Icade a "pour objectif que 2026 marque le point bas des activités stratégiques".

Le cash-flow net courant a atteint 3,57 euros par action, en ligne avec la fourchette de 3,40 à 3,60 euros par action de la guidance 2025 d'Icade.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ICADE
21,8600 EUR Euronext Paris +4,69%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

