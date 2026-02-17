Icade prévoit un cash-flow net courant plus faible en 2026

Icade ICAD.PA a annoncé mardi viser un cash-flow net courant compris entre 2,90 euros et 3,10 euros par action en 2026, une prévision plus faible que l'année dernière, la foncière française citant "un environnement immobilier toujours exigeant".

Le groupe a cependant enregistré une amélioration de 55% sur un an de sa perte nette part du groupe, qui ressort à 123

millions d’euros en 2025.

"Le Groupe a sécurisé environ 850 millions de cessions avec une prime sur l’ANR, contribuant à la solidité du bilan", a déclaré le directeur général Nicolas Joly dans un communiqué, ajoutant qu'Icade a "pour objectif que 2026 marque le point bas des activités stratégiques".

Le cash-flow net courant a atteint 3,57 euros par action, en ligne avec la fourchette de 3,40 à 3,60 euros par action de la guidance 2025 d'Icade.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)