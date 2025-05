Icade: de nouvelles obligations vertes émises information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Icade indique avoir procédé à l'émission de nouvelles obligations vertes d'un montant nominal de 500 millions d'euros, à échéance mai 2035, une opération sursouscrite trois fois, 'soulignant la confiance des investisseurs dans sa qualité de crédit'.



Le spread de l'émission ressort à 197 points de base à 10 ans pour un coupon annuel de 4,375%. Les fonds issus de cette émission financeront ou refinanceront des actifs ou des projets vertueux sur le plan environnemental.



Parallèlement à cette nouvelle émission, Icade a lancé une offre de rachat sur quatre souches obligataires existantes, dont la clôture est prévue le 21 mai, dans le cadre d'une gestion proactive de la structure de son échéancier de dette.





Valeurs associées ICADE 22,0600 EUR Euronext Paris +0,73%