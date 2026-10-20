Icade confirme ses objectifs annuels malgré un recul de 4% de ses revenuss

Icade a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 887 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2026, en baisse de 4% sur un an, pénalisé par le recul des revenus locatifs de sa Foncière et le ralentissement de la Promotion immobilière. Les revenus locatifs ont diminué de 0,9% à périmètre comparable, tandis que le chiffre d'affaires de la Promotion a reculé de 4,4%, avec des réservations en baisse de 8,5% en valeur. Le carnet de commandes s'établit à 1,5 milliard d'euros.

Malgré ce contexte, le groupe immobilier a confirmé son objectif de cash-flow net courant compris entre 2,90 et 3,10 euros par action en 2026. Icade poursuit parallèlement son recentrage stratégique, avec la finalisation de la cession de ses actifs de santé au Portugal pour environ 115 millions d'euros.

Concernant la rémunération des actionnaires, le groupe envisage un dividende au titre de 2026 correspondant au bénéfice distribuable d'Icade SA, qui bénéficiera notamment de la plus-value de 255 millions d'euros réalisée sur la cession de l'immeuble Marignan.