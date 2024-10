Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Icade: confiant pour ses objectifs de CFNC en 2024 information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 09:32









(CercleFinance.com) - Sur la base de ses résultats au 30 septembre et de ses prévisions, Icade anticipe un cash-flow net courant (CFNC) par action annuel dans les bornes hautes de ses guidances, entre 2,75 et 2,90 euros pour les activités stratégiques et entre 3,55 et 3,70 euros au total.



Pour les neuf premiers mois de l'année, le groupe immobilier revendique des revenus quasi-stables (-0,2%) à un peu plus de 1,1 milliard d'euros, avec une croissance de 3,1% des revenus locatifs de la foncière, mais un recul de 1,1% du chiffre d'affaires de promotion.



Icade explique que ses revenus locatifs ont principalement bénéficié de l'effet indexation, et il fait part 'd'indicateurs commerciaux en promotion mieux orientés (volume de réservations en croissance de +9,6%) dans un marché encore incertain'.



'Au troisième trimestre, la bonne dynamique locative et la cession de quatre actifs de bureaux well-positioned démontrent l'attractivité du portefeuille de la foncière', souligne aussi le directeur général Nicolas Joly.





Valeurs associées ICADE 25,50 EUR Euronext Paris +2,57%