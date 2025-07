Icade: baisse limitée du CFNC au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 07:42









(Zonebourse.com) - Icade revendique une résilience de son cash-flow net courant (CFNC) des activités stratégiques, en baisse de 1,7% à 109,3 millions d'euros au titre du premier semestre 2025 (soit 1,44 euro par action), 'dans un contexte de marché toujours difficile'.



Le groupe immobilier explique qu'une baisse des revenus locatifs nets de la foncière et des produits financiers a été compensée par une amélioration de la rentabilité de la promotion, après la restructuration de son portefeuille d'opérations en 2024.



La société mentionne aussi une activité locative solide (environ 79.000 m² de signatures et renouvellements), ainsi qu'une amélioration du taux d'occupation financier des bureaux 'well-positioned' et des locaux d'activité.



Sur la base des anticipations pour le second semestre, Icade confirme viser, pour 2025, un CFNC groupe entre 3,40 et 3,60 euros par action, incluant un CFNC des activités non stratégiques de l'ordre de 0,67 euro par action, hors effet des cessions.





