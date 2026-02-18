 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Icade affiche un CFNC conforme à sa guidance en 2025
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 07:08

Icade publie un CFNC (cash-flow net courant) groupe 2025 en baisse de -10,2% à 3,57 EUR par action au titre de 2025, conforme à sa guidance, et un résultat net à -123 MEUR (contre -275,9 MEUR en 2024), intégrant une baisse de la valeur du patrimoine de -4,5% à périmètre constant.

"Dans un environnement immobilier toujours exigeant, le groupe affiche des performances opérationnelles robustes, incluant les plus importantes transactions locatives sur ses marchés et un volume résilient dans la promotion, sur la base de marges en progression. En outre, le groupe a sécurisé environ 850 MEUR de cessions avec une prime sur l'ANR, contribuant à la solidité du bilan", affirme son DG Nicolas Joly.

Icade revendique ainsi pour son activité de foncière une "dynamique commerciale très soutenue (environ 217 000 m2 loués)" et une hausse du taux d'occupation financier à 86,8% ( 2,1 points), mais une baisse des revenus locatifs de -4,2% à périmètre constant.

Concernant son activité de promotion, Icade affiche des réservations globalement stables ( 2% en volume, -3% en valeur) et met en avant un "recentrage vers des programmes résidentiels à marges restaurées".

Icade propose une distribution de dividende de 1,92 EUR par action, en numéraire, proposition qui sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, pour un versement en une fois en juin 2026.

Pour 2026, il vise un CFNC groupe entre 2,90 et 3,10 EUR par action, dont 2,25-2,45 EUR issus des activités stratégiques et environ 0,65 EUR des activités non stratégiques. Le CFNC des activités stratégiques devrait, selon lui, marquer un point bas en 2026.

Valeurs associées

ICADE
21,860 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • LEGRAND : Risque de correction sous les résistances
    LEGRAND : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 18.02.2026 08:08 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. Les stochastiques ne sont ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Cap sur le cuivre pour Glencore après l'échec des discussions avec Rio Tinto
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 08:06 

    Le géant suisse des matières premières Glencore doit publier mercredi ses résultats annuels, fournissant une occasion de faire le point sur ses projets après l'échec des discussions avec Rio Tinto, en particulier dans le cuivre, un de ses grands axes de croissance. ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Hausse en vue en Europe, espoir sur la géopolitique en attendant des indicateurs
    information fournie par Reuters 18.02.2026 07:57 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mercredi sur fond d'espoir d'un ‌règlement dans le dossier du nucléaire iranien en attendant des indicateurs clés prévus en fin de semaine alors que la saison des résultats ... Lire la suite

  • Un client pousse un chariot de supermarché dans un hypermarché Carrefour à Nice
    Carrefour vise une marge ROC de 3,5% en 2030
    information fournie par Reuters 18.02.2026 07:57 

    Carrefour a ‌dévoilé mercredi son plan stratégique à horizon 2030, ​comprenant une marge de ROC de 3,2% en 2028 et de 3,5% en 2030, le président-directeur ​général Alexandre Bompard souhaitant recentrer le groupe sur ses ​marchés en France, en Espagne ⁠et au Brésil. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank