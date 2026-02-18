Icade affiche un CFNC conforme à sa guidance en 2025
"Dans un environnement immobilier toujours exigeant, le groupe affiche des performances opérationnelles robustes, incluant les plus importantes transactions locatives sur ses marchés et un volume résilient dans la promotion, sur la base de marges en progression. En outre, le groupe a sécurisé environ 850 MEUR de cessions avec une prime sur l'ANR, contribuant à la solidité du bilan", affirme son DG Nicolas Joly.
Icade revendique ainsi pour son activité de foncière une "dynamique commerciale très soutenue (environ 217 000 m2 loués)" et une hausse du taux d'occupation financier à 86,8% ( 2,1 points), mais une baisse des revenus locatifs de -4,2% à périmètre constant.
Concernant son activité de promotion, Icade affiche des réservations globalement stables ( 2% en volume, -3% en valeur) et met en avant un "recentrage vers des programmes résidentiels à marges restaurées".
Icade propose une distribution de dividende de 1,92 EUR par action, en numéraire, proposition qui sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, pour un versement en une fois en juin 2026.
Pour 2026, il vise un CFNC groupe entre 2,90 et 3,10 EUR par action, dont 2,25-2,45 EUR issus des activités stratégiques et environ 0,65 EUR des activités non stratégiques. Le CFNC des activités stratégiques devrait, selon lui, marquer un point bas en 2026.
