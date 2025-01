Icade: accord pour un échange d'actifs avec Predica information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 07:08









(CercleFinance.com) - Icade et Predica annoncent avoir signé un accord pour un échange de titres détenus par Icade dans Præmia Healthcare contre des titres de Predica dans Future Way, propriétaire d'un actif de bureaux à Lyon, et dont Icade est déjà l'associé majoritaire à 52,75%.



Cette opération, pour un montant prévisionnel d'environ 30 millions d'euros, permet à Icade de poursuivre son désengagement dans Præmia Healthcare en ramenant sa détention à 21,67% (contre 22,52% précédemment).



Elle lui permet aussi de renforcer son positionnement en acquérant 100% d'un actif de bureaux 'well-positioned', Park View, localisé à proximité de la Part-Dieu et loué à plus de 90% depuis sa livraison en 2020.



A travers cette transaction, qui sera réalisée à l'ANR de fin 2024, Icade poursuit donc la cession des activités de santé. La finalisation de l'opération est prévue au premier trimestre 2025, sous réserve de la levée des conditions suspensives usuelles.





