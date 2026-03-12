IBM veut combiner informatique quantique et classique pour le supercalcul
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 15:28
L'architecture montre comment les processeurs quantiques (QPU) peuvent fonctionner aux côtés des GPU et des CPU, à travers les systèmes sur site, les centres de recherche et le cloud, pour "relever des défis scientifiques qu'aucune approche informatique unique ne peut résoudre à elle seule".
Conçue pour les charges de travail actuelles et appelée à évoluer au fil du temps, l'architecture réunit systèmes quantiques et classiques dans un environnement informatique unifié, selon le géant informatique.
Elle combine du matériel quantique avec une infrastructure classique puissante, incluant des clusters CPU et GPU, des réseaux à haute vitesse et un stockage partagé, pour soutenir des charges de travail et des recherches sur les algorithmes à forte intensité de calcul.
"Le déploiement de nouveaux algorithmes sur cette architecture en maturation stimulera la prochaine vague d'applications en chimie, science des matériaux, optimisation et au-delà, les préparant à évoluer de façon exponentielle", ajoute IBM.
Valeurs associées
|248,510 USD
|NYSE
|-0,09%
