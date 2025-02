IBM: vers l'acquisition de DataStax pour renforcer watsonx information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 17:01









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé mardi son intention de faire l'acquisition de DataStax, une plateforme de stockage de données basée sur l'IA, afin d'enrichir les fonctionnalités de son offre d'IA générative watsonx.



Dans un communiqué, IBM explique que DataStax est à l'origine de plusieurs solutions comme AstraDB, DataStax Enterprise et NoSQL basées sur les langages 'open-source' Apache Cassandra et Langflow, une stratégie qu'il affirme vouloir maintenir.



Créée en 2020 et basée à Santa Clara (Californie), DataStax compte une centaine de clients de la trempe de FedEx, Capital One, Home Depot ou Verizon.



L'acquisition, dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés, devrait être finalisée dans le courant du deuxième trimestre 2025.





