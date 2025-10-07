IBM signe un partenariat avec Anthropic pour le développement d'une IA
07/10/2025
Cette IA intégre Claude d'Anthropic, l'une des familles de grands modèles de langage (LLM) dans le portefeuille de logiciels d'IBM afin de générer des gains de productivité.
Dans le cadre de ce partenariat, Claude sera intégré à certains produits logiciels d'IBM, en commençant par le nouvel environnement de développement intégré (IDE) d'IBM.
L'IDE est disponible en préversion privée pour certains clients IBM et, lors des premiers tests, plus de 6 000 premiers utilisateurs d'IBM utilisent le nouvel IDE, faisant état de gains de productivité de 45 % en moyenne, précise le groupe.
' Ce partenariat enrichit notre portefeuille de logiciels avec des capacités d'IA avancées tout en maintenant la gouvernance, la sécurité et la fiabilité que nos clients attendent' a déclaré Dinesh Nirmal, vice-président principal, logiciels chez IBM.
