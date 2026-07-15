IBM se stabilise après avoir enregistré sa plus forte chute journalière depuis plus d'un siècle

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15 juillet - ** L'action d'International Business Machines

IBM.N se stabilise après les fortes baisses enregistrées mardi, en hausse de 0,7 % à 218,49 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** Le titre avait chuté de 25,2 % lors de la séance précédente, enregistrant ainsi sa plus forte baisse journalière jamais enregistrée dans la base de données CRSP U.S. Stock Database de Morningstar, dont les données remontent au 31 décembre 1925

** Les actions de cette entreprise informatique ont fait leur entrée en bourse le 11 novembre 1915 sous le nom de Computing-Tabulating-Recording Co (CTR), avant que la société ne soit rebaptisée IBM en 1924 ** La société a perdu environ 69 milliards de dollars de capitalisation boursière mardi après que son directeur général a signalé que l’essor des infrastructures d’IA détournait les dépenses au détriment d’autres technologies et a publié des prévisions préliminaires pour le deuxième trimestre inférieures aux estimations ** Les résultats préliminaires de la société ont pesé sur les valeurs des logiciels américains et européens ainsi que sur les valeurs informatiques indiennes , les investisseurs s’interrogeant sur la capacité des nouveaux modèles d’IA à perturber les modèles économiques des éditeurs de logiciels traditionnels

** Le titre a atteint son plus bas niveau depuis près de deux mois et a perdu plus d’un quart de sa valeur depuis le début de l’année